MasterChef kalamar dolması nasıl yapılır? MasterChef kalamar dolması tarifi ve malzemeleri....

MasterChef kalamar dolmasının nasıl yapıldığı izleyicilerin merakla takip ettiği konulardan biri oldu. Tv 8 ekranında yayınlanan MasterChef kalamar dolması tarifi izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Bozcaada mutfağına ait olan kalamar dolması tarifi ve malzemeleri sizlerle...

MASTERCHEF KALAMAR DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 adet küçük boy, körpe kalamar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet küçük boy domates

2 adet orta boy sivri biber

50 gram küçük boy karides

1/4 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Güveç için:

1 adet büyük boy yeşil biber

2 adet kültür mantarı

2 yemek kaşığı soya sosu

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığıtereyağı

MASTERCHEF KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kalamarın iç organlarını kuyruk kısmından çekerek çıkartın. Uç kısmından tuttuğunuz kalamarın dış kısmındaki deriyi hızlı bir şekilde çekerek çıkartın.

Ortasında yer alan şeffaf kemiği tek parça halinde aldıktan sonra kalamarın iç ve dış kısmını bol suda yıkayın.

Derisini çıkardığınız bütün haldeki kalamarın üzerinde kalan zar tabakasını sıyırmak için bıçağın ters kısmıyla üzerinden bir kez geçin.

İçi dolduktan sonra ızgarada pişecek olan körpe kalamarı arzuya göre daha da yumuşaması için süt içerisinde bekletin.

İç harcını hazırlamak için; kabuğunu soyduğunuz domatesi küçük küpler halinde kesin. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri ince ince doğrayın.

Sarımsağı halka halka dilimleyin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Lezzetini vermesi için sarımsakları 1 dakika kadar soteleyin.

Ayıklanmış küçük boy karidesleri, sarımsaklarla birlikte 2 dakika kadar soteledikten sonra doğranmış sivri biber ve domatesleri katın. Tuzunu ekleyin.

Hazırladığınız iç harcı ocaktan alıp, kısa süre beklettikten sonra rendelenmiş kaşar peyniri ile harmanlayın.

Süt içinde yumuşayan temizlenmiş kalamarın iç kısmını hazırladığınız harç ile doldurun. Uç ve ağız kısmını birer kürdan yardımıyla kapatın. Kızdırılmış ızgara üzerinde 3-4 dakika kadar pişirdiğiniz kalamar dolmasını güveç kabına alın.

Lezzet vermesi için; ince ince doğranmış sarımsak, iri iri kesilmiş yeşil biber, kültür mantarı, soya sosu ve tereyağı ilavesiyle önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika kadar pişirin. Aralarda alt üst etmeyi ve kurumaması için sosundan üzerine gezdirmeyi unutmayın.