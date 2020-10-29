MasterChef Itır Otlu Sütlaç tarifi! Itır Otlu Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef'in 29 Ekim tarihli bölümünde Itır Otlu Sütlaç tarifi yapıldı. Çanakkale lezzetlerinden olan Itır Otlu Sütlaç Ege kasabalarında da bilinmektedir. Itır Otlu Sütlaç malzemeleri arasında ıtır otu diğer bir ismiyle idrişah bitkisi bulunmaktadır.

ITIR OTLU SÜTLAÇ MALZEMELERİ

1 lt süt

1 su bardağından 2 parmak eksik dolmalık pirinç (osmancık pirinç)

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

3 yaprak idrişah (ıtır)

4 su bardağı su

ITIR OTLU SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Sütün içerisine yıkanan pirinçler ve 4 su bardağı su ilave edilir. Pirinçler pişene kadar kaynatılır. İçerisine toz şeker ve idrişah ilave edilir, kısık ateşte kıvamını bulana kadar hafif sulu kalacak şekilde (soğuyunca katılaştığı için) 10-15 dk kadar kaynatılır. Sıcakken servis kaselerine alınır.

Afiyet olsun.

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