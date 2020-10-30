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  • 29 Ekim MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef bireysel dokunulmazlık kim kazandı?
30 Ekim 2020 Cuma 00:27 | Son Güncelleme:

29 Ekim MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef bireysel dokunulmazlık kim kazandı?

29 Ekim MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef bireysel dokunulmazlık kim kazandı"

MasterChef'in 29 Ekim tarihli bölümünde kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetti. Bireysel dokunulmazlık için mücadele veren yarışmacılar balkabağı kullanarak en iyi yemeği yapmaya çalıştılar. MasterChef bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı eleme adayı olmaktan kurtuluyor.

MasterChef'in 29 Ekim tarihli bölümünde kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Yarışmacılar balkabağı kullanarak en iyi yemeği yapmaya çalıştılar. MasterChef bireysel dokunulmazlık alan yarışmacı, takımdan bir ismi eleme potasına gönderiyor. Eleme adaylarından diğerini belirlemek için ise oylama yapılıyor.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KAZANANI KİM OLDU?

MasterChef'in 29 Ekim tarihli bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu. Kırmızı takım yarışmacıları balkabağı ana malzemesini kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştılar.

Barbaros'un yemeği teknik birkaç aksaklıktan dolayı bireysel dokunulmazlığı son anda kaybetti. Böylelikle Emir dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef takım dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Ekim MasterChef hangi takım kazandı?

MASTERCHEF 29 EKİM ELEME ADAYLARI

29 Ekim tarihli bölümde eleme adayları Furkan ve Barbaros oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Emir, Furkan'ın ismini söyledi. Ardından potaya gidecek diğer bir ismi belirlemek için oylama yapıldı. Oylama sonucunda ise Barbaros eleme adayı seçildi.

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