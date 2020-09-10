MasterChef Emir'in babası milli futbolcu çıktı! Bakın Emir'in babası kimmiş...

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de mücadele eden Emir Elidemir yarışma sırasında babasından söz etti. Babası Hasan Elidemir’in milli bir futbolcu olduğunu söyleyen Emir izleyicileri ve yarışmacıları şaşırttı. Zaman zaman konuşma tarzı ve sert kişiliği ile gündeme gelen Emir bazıları tarafından yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor. İşte MasterChef Emir’in babası Hasan Elidemir’in hayatı...



MASTERCHEF EMİR’İN BABASI HASAN ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Emir Elidemir’in babası Hasan Elidemir İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında dünyaya geldi. 1970 yılında İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Hasan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir daha sonra emekliye ayrıldı.

Alkol sorunu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Elidemir'in Balıkesir'de bir otel odasında baygın halde bulunduğu ve özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi.