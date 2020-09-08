MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu?

Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlandığı ilk sezondan sonra dikkatleri çeken ve her sene başarısını artıran MasterChef yeni sezonuyla birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz hafta Gülşah’ın elenmesi üzerine kadroya Arem dahil edildi. Peki, 8 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları açıklandı mı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 8 Eylül Salı akşamı oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım arasında oynanan oyunda yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele gösterdi. Şefler yarışmacılardan Ezogelin Çorba, Kuru Fasülye, Tereyağlı Pirinç Pilavı, Etli Pazı Sarma, Terbiyeli Kuzu Kapama, Taze Vişne Kompostosu ve Fırın Sütlaç yapmalarını istediler. MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kazanan yarışmacı hem kendisini eleme potasına gitmekten kurtaracak hem de bir ismi potaya gönderecek.

8 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme adayları bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında netleşecek.