MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef eleme potası oynanan dokunulmazlık oyunu ile netleşiyor. MasterChef Türkiye’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için en iyi performansı göstermeye çalıştı. Şefler yarışmacılardan kullandıkları ürünlerle en az atık çıkartarak bir menü hazırlamasını istediler. Peki, 17 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan oyunda şefler yarışmacılardan yaptıkları ürünlerle en az atık çıkartacak bir menü hazırlamasını istediler. Yaratıcılıklarını da kullanan yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Şefler iki takımın da hazırladıkların yemeklerin tadımını yaptı. Günün sonunda ise dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu.

17 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Yarışmanın eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme adayları kırmızı takım arasında oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında netleşecek.