Maria ile Mustafa dizisinin setinde koronavirüs alarmı!

Atv ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinin akıbeti belli oldu. Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in paylaştığı Maria ile Mustafa dizisi için final kararı verildi. Dizinin son 2 bölümü kaldı. Ancak dizinin setinde tek talihsiz gelişme bu değildi.

Maria ile Mustafa dizisinin ekibinden tam 18 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Başrolde yer alan usta oyuncu Tamer Levent’in de virüs kaptığı belirtildi.

18 kişinin de testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındıkları belirtiliyor. Pandemi dizinin yayınlarını nasıl etkiler bilinmez ama, normal şartlarda 20 Aralık’ta 16.bölümün ve 27 Aralık’ta da 17.final bölümünün yayınlanması bekleniyor.