Maraşlı dizisinde beklenmedik ayrılıklar yaşandı! İki ünlü isim diziyi bıraktı

Atv’de izleyicilerle yakında buluşması beklenen dizide yönetmen değişikliğine gidilecek. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın Tv100'deki haberine göre usta yönetmen Kudret Sabancı, ilk 3 bölüm çekimlerini yaptıktan sonra affını istedi.

Yapımcı ile görüşen Sabancı’nın sağlık sorunları nedeniyle diziyi bıraktığı ortaya çıktı. Hazırlıkları devam eden dizide ilk 3 bölümün iç içe çekildiği ve bundan sonra yola yeni bir yönetmen ile devam edileceği belirtiliyor. Yeni yönetmen henüz belli olmadı. Çekimlerin de yönetmenin belirlenmesinden sonra yeniden başlayacak.

Dizide bir başka değişiklik daha yaşandı. Kötü adam Savaş karakterine hayat eren Abdül Süsler’in diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Süsler’in yerine ise Saygın Soysal ile anlaşma yapıldığı ifade ediliyor. Saygın Soysal en son Netflix’te yayınlanan Hakan Muhafız isimli dizide Mergen karakterini canlandırmıştı.