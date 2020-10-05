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05 Ekim 2020 Pazartesi 22:12 | Son Güncelleme:

Madonna'dan kariyer yerine burç tercihi

Madonna'dan kariyer yerine burç tercihi

Grammy ödüllü DJ ve müzik prodüktörü David Guetta, Madonna ile tanışma hikayelerinden bahsederek şarkıcının yeni albüm çalışması için kendisine teklif götürdüğünü ancak burcunu öğrenince vazgeçtiğini anlattı.

2009’da Madonna’nın ‘Revolver’ şarkısının remiksi ile Grammy kazandığını hatırlatan David Guetta, o anları şu sözlerle anlattı: “Albümünü konuşmak için yemeğe çıktık. Burcumu sordu, ‘akrep’ dedim. ‘Üzgünüm, seni tanımak güzeldi. Birlikte çalışamayacağız. Hoşça kal’ dedi.”

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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