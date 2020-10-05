Madonna'dan kariyer yerine burç tercihi

2009’da Madonna’nın ‘Revolver’ şarkısının remiksi ile Grammy kazandığını hatırlatan David Guetta, o anları şu sözlerle anlattı: “Albümünü konuşmak için yemeğe çıktık. Burcumu sordu, ‘akrep’ dedim. ‘Üzgünüm, seni tanımak güzeldi. Birlikte çalışamayacağız. Hoşça kal’ dedi.”