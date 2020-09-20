Madonna kendi hayatını anlatan film için yönetmen koltuğunda

Madonna yıllar geçse de popülaritesini yitirmiyor. 62 yaşındaki yıldız, müzik hayatını filmde anlatacak. ALEM Dergisi'ndeki habere göre ‘Yaşayan efsane’ olarak adlandırılan Madonna biyografik filmi için de yönetmen koltuğuna kendisi oturmaya karar verdi. Universal Pictures yapım şirketi geçtiğimiz salı günü Madonna’nın hayatının daha önce hiç anlatılmamış hikayesini filme çekeceklerini doğruladı.

Senaryoyu “Juno” ve “Jennifer’s Body” filmlerinin Oscar Ödüllü senaristi Diablo Cody ile yazmaya karar veren Madonna’nın, henüz adı belirlenmeyen filminin yapımcılığını da “The Post” ve “Little Woman” filmleriyle üç kez Oscar Ödülü’ne aday olan, Amy Pascal üstleniyor. Madonna’nın kişisel hayatının yanı sıra mega şöhrete olan fantastik yolculuğuna da odaklanacak olan filmin yönetmen koltuğuna kendisinin oturması ile ilgili Madonna, “Bunu benden daha iyi kim anlatabilir” diyor. Ayrıca ikonik yıldız ekliyor, “Bir sanatçı, müzisyen, dansçı ve bir insan olarak hayatın beni bu dünyada yoluna koymaya çalıştığı inanılmaz yolculuğu anlatmak istiyorum. Bu filmin odak noktası her zaman müzik olacak. Müzik devam etmemi sağladı ve sanat beni hayatta tuttu. O kadar çok anlatılmamış ve ilham verici hikaye var ki. Hayatımın hız trenini sesimle ve vizyonumla paylaşmak çok önemli.”