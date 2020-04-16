Levent Dörter'den Dilan Çıtak'a duygusal kutlama: Sizin için gözyaşı döken biri varsa...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve sevgilisi Levent Dörter, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Tedavisi sona eren ve evinde karantinada olan Dörter, Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikteliğinin 5. yılını kutladı.
Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Levent Dörter, şu duygusal sözleri not düştü;
İYİ Kİ VARSIN SEVGİLİM
"En yakın tbt 28.03.2020 - 21.26 Hastaneye ilk yattığım an... Eğer hayatınızda sizin en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız demektir. 5. yılımızı 2 gün geciktirmişim. İyi ki varsın sevgilim."
BENİ BİTİRMEK Mİ AMACIN!
Dilan Çıtak Tatlıses, ise bu mesaja şöyle cevap verdi: "Böylelikle ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim. 5. yılımızda beni bitirmek mi amacın! Neyse ki seni çok seviyorum."