Levent Can'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Vatanım Sensin, Ezel, Emret Komutanım ve Kavak Yelleri gibi projelerde yer alan 48 yaşındaki Levent Can, dün kalp krizi geçirmişti. İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya stent takılmıştı. Bir süre yoğun bakımda kalan Levent Can, sonunda normal odaya alındı.

BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM!

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan oyuncu, "Hepinizi meraklandırmış, üzmüşüm inanın böyle olsun istemezdim, ama laf aramızda ben de çok korkmuştum. Şimdi şükür iyiyim, endişelenecek durum ortadan kalktı, arayan, soran, merak eden herkese teşekkür ederim" dedi.