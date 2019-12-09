La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? Yayın tarihi açıklandı, ilk fragman görücüye çıktı!

Netflix'in sevilen dizisi La Casa De Papel'in yeni sezonu merakla bekleniyordu. Beklenen haber Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından geldi ve dizinin yayın tarihi belli oldu. Dizinin başrol oyuncuları Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stockholm), Pedro Alonso (Berlin), Darko Peric (Helsinki) ve Rodrigo de la Serna'nın (Palermo) da yer aldığı ilk fragman da yayınlandı.

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La casa de papel 4. Kısım 3 Nisan 2020 Cuma tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te!