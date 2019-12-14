Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 14. son bölüm özeti

Kuzey Yıldızı ilk aşk yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Show Tv ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk hafta sonu dizi izlemek isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Son bölümde Yıldız, Kuzey’i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey’i tahmininden de zor günler beklemektedir. Yıldız’ın son isteği, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kuzey’i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey’i tahmininden de zor günler beklemektedir.

Yıldız’ın son isteği, bardağı taşıran son damla olmuştur. Kuzey, artık Yıldız’ın sevgisine inanmamaktadır. Yıldız, Kuzey’i güven testine tabi tutayım derken bu sınavdan geçemeyen kendisi olmuştur. Kuzey’in Yıldız’a olan güveni ve inancı yerle bir olmuştur. Yıldız, ileri gittiğini geç de olsa fark eder ve Kuzey’in güvenini tekrar kazanmaya çalışır. Bunun için, Kuzey’in ayak izlerini takip etmeye başlar. Kuzey’in bıraktığı izler; Yıldız’ı, zamanında kendi yaşadığı hayal kırıklıklarına ve aşk acısına götürmektedir. Yıldız’ın geçtiği yollardan, bu kez Kuzey geçmektedir. Yıldız, ufak bir rol değişikliğiyle bu duruma dahil olur. Eskinin tavşanı Yıldız tazı olmuş, Kuzey’i kovalamaktadır.

Kuzey, bu durumdan fazlasıyla sıkılır. Tek başına kalıp kafa dinlemek ister. Bunun için gideceği yer, bellidir. Fakat orda da rahat edemez. Ezeli komşusu, karşısında durmaktadır ama tek bir farkla. Yıldız’ın da kalbi artık çok kırıktır. Ve Kuzey, Yıldız’ın kırıldığında nasıl kırdığını bildiği için kendisini bekleyen zor günlerin farkındadır. Yıldız, Kuzey’i, yaptıklarına pişman etmeye yemin etmiştir. Ve ilk hamlesini yapmıştır bile. Kuzey’i tahmininden de zor günler beklemektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?

'Kuzey' ile 'Yıldız'; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. 'Yıldız', 'Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan 'Kuzey'le 'Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, 'Kuzey', üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar. Bu durum, ailesi ve 'Yıldız' tarafından öğrenildiğinde ise, 'Kuzey', kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık 'Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. 'Yıldız', 'Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

'Kuzey', âşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama 'Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. 'Kuzey', yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orada kalacaktır. Ama 'Yıldız', onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve 'Kuzey' yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

'Kuzey' gitmemeye, 'Yıldız' affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikâyesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.