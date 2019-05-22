Kutluay'dan da Demet Şener'e uzaklaştırma 

Kutluay, kendisini kamuoyunda karaladığını iddia ettiği eski eşi hakkında korunma talep etti. Kutluay’ı haklı bulan mahkeme, Şener’in 1 ay süreyle basketbolcu, aleyhinde şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Kuluay, Şener’in kendisi için söylediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.