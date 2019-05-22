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  3. Kutluay'dan da Demet Şener'e uzaklaştırma 

Kutluay'dan da Demet Şener'e uzaklaştırma 

Kutluay'dan da Demet Şener'e uzaklaştırma 

Manken Demet Şener’in 1 ay uzaklaştırma kararının ardından basketbolcu İbrahim Kutluay da karşı atağa geçti

Kutluay, kendisini kamuoyunda karaladığını iddia ettiği eski eşi hakkında korunma talep etti. Kutluay’ı haklı bulan mahkeme, Şener’in 1 ay süreyle basketbolcu, aleyhinde şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Kuluay, Şener’in kendisi için söylediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. 

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