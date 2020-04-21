Kuruluş Osman'ın yıldızı Aslıhan Karalar mutfağa girdi, mantı yaptı!
Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ünlüler, vakitlerinin çoğunu mutfakta geçiriyor. Birbirinden maharetli eller, sonuçlarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor...
Best Model 2017 Türkiye birincisi, Kuruluş Osman'ın yıldızı Aslıhan Karalar da önceki gün mutfağa girip mantı yaptı.
ŞEFİN MANTISI
Üzerinde ‘chef’ yazan önlüğüyle hamur açan Karalar, “eserinin” görüntülerini Instagram’daki takipçileriyle de paylaştı.