Kuruluş Osman'ın yıldızı Aslıhan Karalar hedefini açıkladı

2017 Best Model of Turkey birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar önceki gün ilk kez dışarı çıktı. Londra’daki Essex Üniversitesi’nde okuyan eski kraliçe, karantina günlerinde Yale Üniversitesi’nin Bütünsel Sağlık, Standford Üniversitesi’nin Yemek ve Sağlık kurslarına online katılma hakkı kazandı. Aslıhan Karalar, “Tüm bunların yanı sıra Harvard Üniversitesi için hazırlanıyorum” diye konuştu.