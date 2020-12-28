‘Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın on parmağında on marifet... YouTube'dan öğrendi

‘Kuruluş Osman’da rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, pandemi sürecini kendini geliştirme fırsatı olarak gördüğünü anlattı.

Evde kaldığı bu dönemde yazdığı senaryoyu bitiren Bayat, ayrıca YouTube’dan piyano çalmayı öğrendiğini söyledi.

Her gün düzenli olarak videolar izleyen Bayat, notaları öğrenerek kısa sürede klasik müzik eserlerini çalmaya başladı. İyi bir müzik kulağına sahip olan Bayat, “Donanımlı bir oyuncu olmaya çalışıyorum” dedi.