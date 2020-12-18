Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi Sol Yanım'ın başrol oyuncusu çıktı!

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zeynep Tuğçe Bayat bakın kimin eşi çıktı... Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, Afili Aşk, Şansımı Seveyim, Arka Sıradakiler gibi yapımlarda yer aldı.



30 yaşında olan Zeynep Tuğçe Bayat geçtiğimiz ay Cansel Elçin ile dünya evine girdi. Sol Yanım dizisinin başrol oyuncusu Cansel Elçin ile dünya evine giren Bayat sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Instagram’ı aktif olarak kullanan Bayat’ın paylaşımları takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.