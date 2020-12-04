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  • Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'ya sokaktan yeni bir can dost
04 Aralık 2020 Cuma 22:39 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'ya sokaktan yeni bir can dost

Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'ya sokaktan yeni bir can dost

‘Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya, sokaktan sahiplendiği köpeğiyle poz verdi, “Hayvanları satın almayalım. Sokaktan veya barınaktan sahiplenelim” dedi.

‘Kuruluş Osman' dizisinin Lena'sı Seray Kaya, Nişantaşı'nda çiçek satın alırken görüntülendi. Sokaktan sahiplendiği köpeğiyle poz veren Seray Kaya, “Lütfen hayvanları satın almayalım. Sokaktan veya barınaktan sahiplenelim” diyerek alkış topladı. Kaya, sosyal medyadan çok sayıda küfürlü mesaj aldığını da itiraf etti.

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