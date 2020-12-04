Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'ya sokaktan yeni bir can dost

‘Kuruluş Osman' dizisinin Lena'sı Seray Kaya, Nişantaşı'nda çiçek satın alırken görüntülendi. Sokaktan sahiplendiği köpeğiyle poz veren Seray Kaya, “Lütfen hayvanları satın almayalım. Sokaktan veya barınaktan sahiplenelim” diyerek alkış topladı. Kaya, sosyal medyadan çok sayıda küfürlü mesaj aldığını da itiraf etti.