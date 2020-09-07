Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4608
  • 8,8261
  • 462.676
  • 1094.84
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Para bir gün uçup gider
07 Eylül 2020 Pazartesi 12:44 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Para bir gün uçup gider

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Para bir gün uçup gider

2017 Best Model Of World' birincisi Aslıhan Karalar, Mag Dergisi'ne konuştu. Karalar, samimi açıklamalarda bulundu.

‘Kuruluş Osman’da Burçin Hatun’u oynayan ve oyunculukta yıldızı parlayan kraliçe, “Para bir gün uçup gider, fakat elimizden alınamayacak tek şey eğitim. Mesleğimle ilgili sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Dersime çalışıyorum.” dedi.

Karalar, Londra’da sosyal bilimler okudu. ABD-Yale Üniversitesi’nde bütünsel sağlık, Standford Üniversitesi’nde yemek ve sağlık kurslarına katıldı.

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü: Mutabakata vardık
Çiğ köfteli kadın trafik magandasından pes dedirten görüntüler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı
İstanbul'da akılalmaz görüntüler: Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar
Türkiye'nin M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırılıyor

Türkiye'nin M60T ve Leopard 2A4 tanklarının yetenekleri artırılıyor

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?

Bugün hangi burçları parasal konular bekliyor?

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı! İ

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı! İstanbul bakın kaçıncı sırada?

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu