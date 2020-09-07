Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Para bir gün uçup gider

‘Kuruluş Osman’da Burçin Hatun’u oynayan ve oyunculukta yıldızı parlayan kraliçe, “Para bir gün uçup gider, fakat elimizden alınamayacak tek şey eğitim. Mesleğimle ilgili sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Dersime çalışıyorum.” dedi.

Karalar, Londra’da sosyal bilimler okudu. ABD-Yale Üniversitesi’nde bütünsel sağlık, Standford Üniversitesi’nde yemek ve sağlık kurslarına katıldı.