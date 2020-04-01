Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başladı. Çarşamba akşamları Atv’de yayınlanan Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle dizi setlerinin tatile girmesi ve çekimlerin ertelenmesi de dizinin izleyicilerini düşündürmeye başladı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam var mı? İşte cevabı...



KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 1 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

1 NİSAN ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

1 Nisan Çarşamba akşamı Atv’de saat 19.00’da Atv Ana Haber yayınlanacak. Saat 20.00’de ise sevilen dizi Kuruluş Osman izleyiciyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Balgay’ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?