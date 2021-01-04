Kuruluş Osman 41.yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Dizide bu hafta Türklerin 'Kozmik Oda'sı açılıyor

Kuruluş Osman dizisi 41. yeni bölüm için 2. fragman yayınlandı. İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi ören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın 6 Ocak Çarşamba saat 20:00'da Atv'de ekrana gelecek 41'inci bölümünde, Osman Bey, Türk kağanlarından Kayı beylerine gelen emanetlerin saklandığı Kozmik Oda'nın kapılarını açacak. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve sürpriz gelişmeler...



Kayı beyi seçilmesinin ardından beylik emanetlerini teslim alan ve babası Ertuğrul Bey'in kılıcını kuşanan Osman Bey, Bamsı Bey'den emanetlerin yalnızca bunlarla sınırlı olmadığını bilgisini almıştı. Türk hükümdarlarından Kayı beylerine kalmış ulu emanetlerin saklandığı ve Bamsı Bey taraından korunan Kozmik Oda'daki belgelerde hangi bilgilerin yer aldığı, 'Kuruluş Osman' izleyicileri tarafında sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışılıyor.

Oğuz Kağan ve diğer Türk kağanlarından emanet, Büyük Türk hakanlığının yeniden doğması için kritik öneme sahip bu belgeler, 41'inci bölümünde Bamsı Bey tarafından Osman Bey'e teslim edilecek.

Osman Bey, 'Kozmik Oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Bamsı Bey, 'Kozmik Oda'yı korumak için ne yapacak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ 41. BÖLÜM 2. FRAGMAN

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman, Atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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