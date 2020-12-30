Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 40. son bölümünde Osman, Kayı'nın yeni beyi seçildi
Kuruluş Osman dizisinin 40. son bölümünde Osman bey yeni Kayı beyi seçildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kuruluş Osman dizisi son bölümü ile aksiyon dozu yüksek sahneler yaşandı ve izleyiciden tam not aldı. Dizide düzenlenen toy sonrası bey seçilen Osman bey postuna oturmasıyla yeni bir dönem başlatmış oluyor. Peki Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Türkiye'de ve Avrupa'da büyük izleyici kitlesine sahip dizi Kuruluş Osman 40. son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Kuruluş Osman dizisi yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosu ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Her yeni bölümde yeni bir olayın hakim olduğu dizide bu sefer de sürpriz oyuncular yer aldı. Peki Kuruluş Osman 41. yeni bölüm fragmanında neler olacak? Yeni görüntüler yayında mı? Oyuncu kadrosunda kimler var?
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 30 Aralık Çarşamba günü saat 20:00’de Atv’de ekrana gelen 40’ıncı bölümünde, Osman Bey’in beylik postuna oturmasıyla yeni bir dönem başlıyor.
Kayı Obası'nda uzun süredir devam eden beylik rekabeti, bu bölümde nihayet son bulacak. Ertuğrul Bey'in oğulları Savcı Bey, Osman Bey ve kardeşi Dündar Bey arasındaki beylik mücadelesinden Osman Bey'in galip çıkması ile Kayı Obası'nda kartlar yeniden dağıtılacak.
KURULUŞ OSMAN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?
Kuruluş Osman dizisi 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.
SAVCI BEY ŞİMDİ NE YAPACAK?
Ertuğrul Bey tarafından alp başı olarak görevlendirilmesinin ardından beylik için öncelikli aday olduğunu düşünen Savcı Bey, kardeşinin posta oturmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Savcı Bey'in Osman Bey'in beyliğini nasıl karşılayacağı merak konusu.
DÜNDAR BEY'İN PLANI TUTMADI
Eşi Hazal Hatun tarafından beyliğin kendi hakkı olduğu konusunda ikna edilen Dündar Bey ise bey seçilebilmek için Kayı Obası'nın bazı beylerine altın vererek kendi tarafına çekmeye çalışacak. Beylik davasında Savcı Bey'i desteklermiş gibi görünen Dündar Bey'in bu planı suya düşünce, Hazal Hatun obadaki günlerinin sayılı olduğunu düşünerek paniğe kapılacak.
OSMAN BEY HAYALİNDE DEVLETİ KURMAK İÇİN ADIM ATACAK
Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla uç bölgesindeki dengeler tümüyle değişecek. Beylik emanetlerini teslim aldığı törende kuracağı devletin esaslarını açıklayan Osman Bey'in ilk uygulamaları ve Savcı Bey ile Dündar Bey'e karşı nasıl bir tavır takınacağı ise merakla bekleniyor.
BALA HATUN SORUMLULUK ALIYOR
Diğer yanda bey hanımı olarak yeni sorumluluklar üstlenen Bala Hatun'un en büyük destekçisi her zaman olduğu gibi Selcan Hatun olacak. Selcan Hatun'un, Bala Hatun'a tavsiyelerde bulunduğu sahne, 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün en çok dikkat çeken sahnelerinden biri olacak.
YENİ KARAKTERLER DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
Nikola, bu gelişmeye karşı yeni ittifaklarla güç kazanmaya çalışırken; hikayeye dahil olan yeni karakterler güç dengelerini bir kez daha değiştirecek. 'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen sürpriz karakterlerle ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit-Osman
Özge Törer-Bala Hatun
Ragıp Savaş-Dündar
Nurettin Sönmez-Bamsı
Burak Özçivit-Osman
Kanbolat Görkem Arslan - Savcı
Seçkin Özdemir - Flatyos
Seray Kaya - Lena
Özge Törer Bala -Hatun
Emre Basalak - Gündüz
Burak Çelik - Kongar
Celal Al - Abdurrahman
Ahmet Yenilmez Demirci - Davud
Emin Gürsoy Kumral - Abdal
Yiğit Uçan - Boran
Buse Arslan Akdeniz - Aygül
Tolga Akkaya - Dumrul
Zeynep Tuğçe Bayat - Targun Hatun
Açelya Özcan - Ayşe Hatun
Çağrı Şensoy - Cerkutay
Cüneyt Arkın - Aksaçlı