Osman Bey karakteri ile ekrana damgasını vuran Burak Özçivit, yaptığı bağış kampanyası ile yine dikkat çeken isimler arasında. 24 Aralık’taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenleyen Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile ekrana damgasını vuran Burak Özçivit hayat hikayesi araştırılan konular arasında. Peki Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit kimdir, nereli? Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen kim, çocukları kaç yaşında?

"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum Türk Kanser Derneği @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım....

Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, sosyal medyada büyük destek aldı.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR? BURAK ÖZÇİVİT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit, 34 yaşındadır. Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile evlidir ve bir oğlu vardır. Mankenlik yaparak ekranlarda boy gösteren Özçivit daha sonra oyunculuğa başlamıştır.

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi’nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005’te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World’e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat’ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007’de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D’de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır.

Daha sonra Gossip Girl’den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin’i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu’nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen’le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017’de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken Türkiye'den dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur.

2005 yılında rol aldığı ve baş rollerinde, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Göksel Arsoy gibi Türk sinemasının devlerinin rol aldığı Asla Unutma adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Evcen, asıl büyük çıkışını ise Reşat Nuri Güntekin‘in aynı adlı eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü dizisindeki oynadığı Necla karakteri ile yapmıştır.

2010 yapımı Türk filmi Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak'ta, Claudia Cardinale'nin gençliğini canlandıran Fahriye Evcen, 2017 yılında Los Angeles merkezli yayın yapan BuzzNet listesinde Gigi Hadid, Adriana Lima, Angelina Jolie gibi isimlerle birlikte dünyanın en güzel 30 kadını arasında gösterildi.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul’daki Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlenen Fahriye Evcen'in, 2019 Nisan ayında dünyaya gelen Karan isminde bir oğlu bulunmaktadır.