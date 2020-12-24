Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'ye veda sahnesi diziye damga vurdu! İzleyici gözyaşlarına boğuldu

Ertuğrul Gazi'nin ölüm sahnesi dün akşam ekrana gelen Kuruluş Osman dizisine damga vururken, yaşananlar izleyenleri hüzne boğdu. Diziyi izleyenler sosyal medyada "Boğazım düğümlendi, gözlerim doldu" gibi yorumlar yaptı.

Başrollerini; Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Ragıp Savaş, Özge Törer'in paylaştığı ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin son dönemlerini canlandıran oyuncu Tamer Yiğit diziye veda etti.



ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde, Ertuğrul Gazi'nin ölümü izleyenleri şoke etti. Son nefesinde kendisinden sonraki varisini belirtirken vefat eden Ertuğrul Gazi'in ölüm ve cenaze sahnesi izleyenleri ağlattı.

Savcı ve Osman beylik için mücadelesi sırasında Ertuğrul Gazi onları çadırında ayakta karşılar. Uzun süredir yatalak olan Ertuğrul Gazi dizideki son günlerinde Oba'daki çatışmaya son noktayı koymak adına bir toy düzenler. Düzenlenen toyda duygu dolu sahneler yaşanır. Ertuğrul Gazi'nin oğulları, Oba beyleri bir araya gelerek Ertuğrul Gazi'nin son veda konuşmasını dinlerler. Ve ansızın başlayan ağrılar sonucunda kendisinden sonraki varisini belirtirken hayatını kaybeden Ertuğrul Gazi için çadırda acı dolu feryatlar başlar. Ardından Ertuğrul Gazi cenaze töreninde adeta gözyaşları sel olup akar..

KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜM FRAGMANI

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Kuruluş Osman dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek yeni bölümünde Oba'nın yeni beyi belirlenecek. Düzenenlen toy ile Oba bey seçilecek. Ancak seçilen Oba beyine Osman Bey karşı çıkar... Osman Bey " Böyle bir kazanılmış bir beyliği asla kabul etmem" der...

