Kubilay Aka Miray Daner'in adını duymak istemedi!
Miray Daner'le bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı, kısa süre önce de ikinci kez sevgilisine ihanet ettiği iddia edilen Kubilay Aka, önceki gün Akaretler’de objektiflere yansıdı.
Aka, eski sevgilisi Miray Daner’le barıştığı ancak ihanet yüzünden ayrıldığı iddiasıyla ilgili konuşmak istemedi. Öte yandan oyuncu, sosyal medyada tanıştığı genç kızla mesajlarının ortaya çıkması hakkındaki sorulara ise şöyle yanıt verdi:
'İSTESEM DE KONUŞAMAM'
“Lütfen bu konuyu da sormayın. Konuşmak istesem de konuşamam. Yasal süreç içinde çünkü. Bunlar siber suç, zorbalık. Aslı Bekiroğlu’nun başına gelenlere de çok üzüldüm. Ona desteklerimi sunuyorum.”