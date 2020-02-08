Kubilay Aka Miray Daner'in adını duymak istemedi!

Aka, eski sevgilisi Miray Daner’le barıştığı ancak ihanet yüzünden ayrıldığı iddiasıyla ilgili konuşmak istemedi. Öte yandan oyuncu, sosyal medyada tanıştığı genç kızla mesajlarının ortaya çıkması hakkındaki sorulara ise şöyle yanıt verdi:

'İSTESEM DE KONUŞAMAM'

“Lütfen bu konuyu da sormayın. Konuşmak istesem de konuşamam. Yasal süreç içinde çünkü. Bunlar siber suç, zorbalık. Aslı Bekiroğlu’nun başına gelenlere de çok üzüldüm. Ona desteklerimi sunuyorum.”