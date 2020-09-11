Kuaförüm Sensin'in jüriliğinden ayrılan Bülent Ersoy koronavirüse mi yakalandı?

Konsept değişikliğine giden programın jüri koltuğunda flaş bir değişiklik yaşandı. Jüri koltuğunda Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in yer aldığı Kuaförüm Sensin'e Bülent Ersoy veda etti. Bülent Ersoy'un ayrılık nedeni olarak ise corona virüsü yakalanması gösterildi. Usta sanatçı ortaya çıkan iddiaları belgelerle yalanladı.

BÜLENT ERSOY TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ersoy sözleşmesinin ilgili maddesini ve corona virüsü testinin negatif çıkan sonucu paylaştı.

Bülent Ersoy açıklamasına, “Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum” notunu ekledi.