  • $7,7139
  • 9,4496
  • 466.88
  • 1399.36
18 Aralık 2020 Cuma 07:00 | Son Güncelleme:

Korunma kararını uzatın!

Korunma kararını uzatın!
- NESLİHAN KESKİN

İşadamı Pedro de Noronha, kendisine şiddet uyguladığını iddia edip uzaklaştırma kararı aldırdığı Tülin Şahin'in aynı hareketlerine devam ettiğini ileri sürerek tedbir süresinin uzatılmasını istedi. Ancak mahkeme reddetti.

Portekizli işadamı Pedro de Noronha, kızı Siena Leyla’yı göstermeyen Tülin Şahin’in kendisine tekme ve yumruk attığını iddia ederek korunma talebinde bulunmuştu. 1 ay korunma kararı aldıran Noronha, kızının annesinin aynı hareketlerine devam ettiğini iddia ederek tedbir süresinin 6 ay uzatılmasını istedi.

GÖRÜŞME ESNASINDA SALDIRDI

Dilekçede “Noronha, 4 Kasım tarihinde çocuğunu görmek için gittiği Tülin Şahin’in konutunda yine çocuğun önünde hakaret ve küçük düşürücü sözlere maruz kalmıştır. Şahin, Noronha’yı iteklemiş, telefonunu zorla elinden almaya çalışmıştır. Bunun üzerine Noronha, çocuğuyla görüşme saatlerini dahi tamamlayamamıştır” denildi. Mahkeme, önleyici tedbir kararı verilmesinin yasanın amacını aşacak keyfi uygulamalara sebebiyet vereceğinden ve şiddete uğrama tehlikesinin devam ettiğine yönelik bir kanaat oluşmadığından Noronha’nın bu talebini reddetti. 

<p>Aşılanma nasıl olacak? Kovid-19 aşının koruyucu ne kadar? Ebeveynler pandemi sürecinde nelere di

Kovid-19 aşısının koruyuculuğu nasıl olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi ile görüştü

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor! UNESCO adayı Gediz Deltası'ndan muhteşem kareler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.