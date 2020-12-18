Korunma kararını uzatın!

Portekizli işadamı Pedro de Noronha, kızı Siena Leyla’yı göstermeyen Tülin Şahin’in kendisine tekme ve yumruk attığını iddia ederek korunma talebinde bulunmuştu. 1 ay korunma kararı aldıran Noronha, kızının annesinin aynı hareketlerine devam ettiğini iddia ederek tedbir süresinin 6 ay uzatılmasını istedi.

GÖRÜŞME ESNASINDA SALDIRDI



Dilekçede “Noronha, 4 Kasım tarihinde çocuğunu görmek için gittiği Tülin Şahin’in konutunda yine çocuğun önünde hakaret ve küçük düşürücü sözlere maruz kalmıştır. Şahin, Noronha’yı iteklemiş, telefonunu zorla elinden almaya çalışmıştır. Bunun üzerine Noronha, çocuğuyla görüşme saatlerini dahi tamamlayamamıştır” denildi. Mahkeme, önleyici tedbir kararı verilmesinin yasanın amacını aşacak keyfi uygulamalara sebebiyet vereceğinden ve şiddete uğrama tehlikesinin devam ettiğine yönelik bir kanaat oluşmadığından Noronha’nın bu talebini reddetti.