Koronavirüsü yenen Burak Akkul'dan yeni açıklama

Mart ayında corona virüse yakalanan ve bir ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen sunucu Burak Akkul, ev karantinasına devam ediyor. Altı gündür evinde olan ve fizik tedavi süreci devam eden Akkul, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Instagram'dan son durumu hakkında bilgi veren Akkul, evde eşi ile birlikte istirahat ettiğini ve fizik tedavi gördüğünü aktardı.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul son durumunu paylaştı

'YAKIN ZAMANDA ESKİ ENERJİME KAVUŞACAĞIMA EMİNİM'

"Evde 6. gün Merhaba. Yoğun bakımda üç hafta uyutuldum, servisteki bir hafta dahil bir aydır hastanedeydim. Şimdi Seda Akkul ile evde istirahat ve fizik tedaviyle geçiyor günler. (Fizik tedavimin sebebi, 20 gün uyuyan bedenin bazı uzuvlarındaki ağrı, güç ve denge kaybı) Yakın zamanda eski enerjime kavuşacağıma eminim. Bu süreçte binlerce yorum ve mesajda gönderdiğiniz güzel dilekler, dualarınız, tarifsiz mutlu etti beni. Belirtmek isterim ki bunları okumam cevaplamam mümkün değil (bu fotoğraf altına ve yine DM'ye yazacaklarınızı da tek tek okuyamam) Ama varlığınızı en derinden hissettim ve hissediyorum her zaman. Daha hızlı ve sık haberleşmek üzere."

