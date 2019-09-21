Hadise, Ajda Pekkan, Demet Akalın, Sibel Can ve Ebru Gündeş adeta servet harcadı!

Sanat dünyasının ünlü isimleri Harbiye Açıkhava’daki konserlerinde sesleri kadar kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Hadise, Ajda Pekkan, Demet Akalın, Sibel Can ve Ebru Gündeş sahne kostümlerine adeta servet harcadı. İki kostümle sahneye çıkan Ajda Pekkan toplam 275 bin TL, konser boyunca 3 mayo değiştiren Hadise toplam 250 bin TL, 3 ayrı kıyafet giyen Demet Akalın toplam 250 bin TL, iki farklı kostüm giyen Sibel Can toplam 300 bin TL, art arda verdiği konserlerle dikkat çeken Ebru Gündeş ise toplam 300 bin TL harcama yaptı.