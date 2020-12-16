16 Aralık 2020 Çarşamba 10:50 | Son Güncelleme:
Komşunu darp eden Halil Sezai aylar sonra ortaya çıktı!
İncir Reçeli film serisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmiş ve 43 gün tutuklu kalmıştı. Ünlü şarkıcı cezaevinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.
İsyan şarkısı ve İncir Reçeli filmi ile gönüllere taht kurmayı başaran Halil Sezai, geçtiğimiz aylarda kavga olayına karışmış ve sosyal medyada büyük tepki görmüştü.
AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden ünlü şarkıcı Halil Sezai, 43 günlük tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmişti. Halil Sezai tahliyenin ardından ilk kez görüntülendi.
HALİL SEZAİ, HÜSEYİN MERİÇ SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI
Hürriyet'in haberine göre Ümraniye'de kız arkadaşıyla objektiflere takılan Halil Sezai, 'Müzik çalışmalarınıza başladınız mı?' sorusuna 'Evet, başladık' yanıtını verirken Hüseyin Meriç’le davası hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.