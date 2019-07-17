Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7156
  • 6,4117
  • 258.588
  • 98028.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bonservis bedeli 575 bin lira!

Bonservis bedeli 575 bin lira!

Bonservis bedeli 575 bin lira!

Ay Yapım’dan ayrılacağı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ’un peşine yapımcı Timur Savcı düştü. Savcı, oyuncuya 4 yıllık sözleşme ve 100 bin dolar (bonservis) imza parası teklifinde bulundu. 

12 yıldır Ay Yapım’la çalışan Kıvanç Tatlıtuğ’un yapım şirketiyle yollarını ayıracağı iddia edildi. Yapım şirketinin son üç dizisi ‘Kurt Seyit Şura’, ‘Cesur ve Güzel’ ve ‘Çarpışma’da bekleneni veremeyen Tatlıtuğ, farklı bir arayışa geçti. Netflix ve dijital platformlardan teklifler alan oyuncu, özellikle ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin yapımcısı Timur Savcı’nın radarına girdi. Savcı, yetenekli oyuncuyu bünyesini katmak için 4 yıllık sözleşme ve 100 bin dolar (yaklaşık 575 bin lira) imza parası önerdi. Savcı’yla görüşme halinde olan Tatlıtuğ’un teklife sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Kıvanç Tatlıuğ’un bu sezonda dizi çekmeyeceği gelecek sezona kadar sinemada oynamayı düşündüğü öne sürüldü.  

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un Sansa'sı balayında!
Nusret evleniyor mu?
Alişan'dan Murat Boz'a 'para üstü' göndermesi
Estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı
Sporundan çok güzelliği ile konuşuluyor
<p>Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk’ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçır

Silahlı korsanlar bastı, 10 Türk kaçırıldı! Gemi sahibinden ilk açıklama

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mısır'ın en gizemli piramidi ziyarete açıldı!

WhatsApp'ta milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı