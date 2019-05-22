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'Kitap için cesaret topluyorum'

'Kitap için cesaret topluyorum'

Bugünlerde 'Làl Hayal' oyunuyla seyircisini selamlayan Songül Öden, ALEM Dergisi’nin bu haftaki konuğu oldu.

Hayallerini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Öden, öykü kitabı çıkarıyor.  Kitap okumayı sevdiğini anlatan güzel oyuncu, kendisini bildi bileli hep hikayeler yazdığını söyledi. Bazı yakın arkadaşlarının bunu bildiğini ve hep paylaşması için kendisini teşvik ettiğini söyleyen Öden, “Cesaretimi topladığımda eserlerimi paylaşacağım" diye konuştu. 

 

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