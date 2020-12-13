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  • Kitap davasında karar çıktı! Mahkeme, ‘Fi aşırma değil' dedi
13 Aralık 2020 Pazar 07:00 | Son Güncelleme:

Kitap davasında karar çıktı! Mahkeme, ‘Fi aşırma değil' dedi

Kitap davasında karar çıktı! Mahkeme, ‘Fi aşırma değil' dedi
- NESLİHAN KESKİN

Azra Kohen, ‘Fi' kitabının, ‘Bağlanma Korkusu' adlı kitabından aşırma olduğunu iddia eden Başak Sayan'a karşı açtığı davayı kazandı. Sayan, 150 bin TL'yi 3 yıllık faiziyle, yazara ödeyecek.

Oyuncu–yazar Başak Sayan ile yazar Azra Kohen arasındaki ‘intihal kitap’ davası karara bağlandı. ‘Fi - Çi - Pi’ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, Fi’nin, ‘Bağlanma Korkusu’ isimli kitabından intihal (aşırma) olduğunu ileri süren Sayan’a 3 yıl önce tazminat davası açmıştı. Önceki gün sonuçlanan davayı, Azra Kohen kazandı. Mahkeme, Azra Kohen’e ait ‘Fi’ kitabının Başak Sayan’ın ‘Bağlanma Korkusu’ isimli kitabından intihal (aşırma) olmadığına karar verdi. Azra Kohen’i haklı bulan mahkeme, ayrıca 150 bin lira manevi tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte yazara ödenmesine karar verdi. Duruşma çıkışı konuşan Kohen’in avukatı “Hak yerini buldu’’ ifadelerini kullandı. 

Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür gibi isimlerin başrol oynadığı ‘Fi’ dizisi, dönemin en çok konuşulan dizilerinden olmuştu. 

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