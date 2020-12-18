18 Aralık 2020 Cuma 11:28 | Son Güncelleme:
Kıbrıs dizisinde rol alacak Serkan Çayoğlu'nun partneri belli oldu!
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan başrollerinde Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu'nun rol alacağı Kıbrıs dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Gülper Özdemir, Serkan Çayoğlu'nun partneri olarak Kıbrıs dizsinde rol alacak.
Başrollerinde Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu’nun rol alçağı Kıbrıs dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmak için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
GÜLPER ÖZDEMİR KIBRIS DİZİSİ KADROSUNDA
Okuma provaları başlayan Kıbrıs dizisinde Serkan Çayoğlu'nun partneri son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Gülper Özdemir oldu.
PELİN KARAHAN VE AHMET KURAL PARTNER OLDU
TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği Kıbrıs dizisinde Ahmet Kural ile Pelin Karahan karı kocayı canlandıracak.