Kıbrıs dizisinde rol alacak Serkan Çayoğlu'nun partneri belli oldu!

Başrollerinde Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu’nun rol alçağı Kıbrıs dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmak için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

GÜLPER ÖZDEMİR KIBRIS DİZİSİ KADROSUNDA

Okuma provaları başlayan Kıbrıs dizisinde Serkan Çayoğlu'nun partneri son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Gülper Özdemir oldu.

PELİN KARAHAN VE AHMET KURAL PARTNER OLDU

TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği Kıbrıs dizisinde Ahmet Kural ile Pelin Karahan karı kocayı canlandıracak.