08 Haziran 2019 Cumartesi 23:17 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:26
Kerem Alışık'a oğlundan doğum günü mesajı
Yeşilçam yıldızı Sadri Alışık'ın oğlu oyuncu Kerem Alışık, 60 yaşına girdi. Alışık'ın oğlu babasının yeni yaşını anlamlı bir mesajla kutladı.
'SONSUZ SEVGİ'
Ünlü oyuncu Kerem Alışık, 60 yaşına girdi. Oğlu Sadri Alışık, babasının yeni yaşını anlamlı bir mesajla kutladı: "Baba, abi, dost, arkadaş, hoca, yoldaş, güven, gurur, saygı, hayat, sevgi... Sonsuz sevgi... İyi ki doğdun babacığım..."