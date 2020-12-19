Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Lavin'in 40'ını çıkardı... Bakın ilk olarak ne yaptılar

Şimdilerde Kim Milyoner Olmaz İster programını başarılı bir şekilde sunan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve bir süredir ekranlardan uzakta olan Sinem Kobal, geçtiğimiz ekim ayında kızları Lavin'i kucağına aldı.

Takvim'de yer alan habere göre çiçeği burnunda anne ve baba kızları Lavin'in 40'ının çıkmasının ardından yardım yapmak için harekete geçti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Ünlü çiftin ihtiyaç sahibi olan birçok aileye erzak dağıtımıyla beraber Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımı yaptığı öğrenildi.