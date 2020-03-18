Kaya Çilingiroğlu'ndan olay yaratan koronavirüs yorumu: Panik yapmaya gerek yok!

'2. Sayfa' programına konuşan Kaya Çilingiroğlu, "Korunmamı gerektirecek bir durum yok. Zaten temiz bir adamım. Corona virüs çıkmadan önce de ellerimi yıkıyordum. Zaten insanlarla öpüşmeyi sevmiyorum, yıllardır böyle yapıyorum.

'PANİK YAPMAYA GEREK YOK'

Corona virüs gelirse de gelir, panik yapmaya gerek yok. Alın yazısı. Evde kalsan ne olacak? Corona virüsün ne olduğunu biliyor musun, ne zaman biteceğini biliyor musun? Oğlumçok endişeli. Endişe edecek bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyorum." dedi.