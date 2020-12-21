21 Aralık 2020 Pazartesi 12:16 | Son Güncelleme:
Katie Price esnaf kurbanı oldu! Kulağına göbek piercingi takıldı
Yaptırdığı estetik operasyon ile sık sık gündeme gelen ve işlemlerini Türkiye'de yaptıran dünyaca ünlü yıldız Katie Price, talihsiz bir olay yaşadı. Price, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan etti.
Pandemi olmasına rağmen estetikten vazgeçmeyen Katie Price yeniden Türkiye’ye geldi. Tüm estetik işlemlerini Türkiye’de yaptıran Katie Price, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Daha önce Türkiye’ye geldiğinde iki bacağını kırmasının ardından ülkesine dönmek zorunda kalan Katie Price, bu kez de diş tedavisi için Türkiye’ye geldi. Diş tedavisinden önce bir takı dükkanına giden Price, alışveriş yaptı. Ancak İngilizce bilmeyen bir çalışanan denk gelen Katie Price, kulağına göbek piercingi takılmasıyla çileden çıktı.
SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ
Duruma sosyal medya hesabından isyan eden Katie Price, yaptığı paylaşımda 'Kulağıma lanet olası bir göbek piercingi taktılar!' ifadelerini kullandı.