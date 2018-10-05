Kardeşim hastayken estetik yaptıramam!

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ve 2018 Türkiye 2. Güzeli kızı Tara de Viries, 2. Sayfa’ya konuk oldu. 19 yaşındaki Tara, estetik konusunda kardeşinin rahatsızlığından dolayı bıçak altına yatmayacağını söyledi. Genç ismin, 'Estetik yaptırmak ister misin?' sorusuna "Ben estetik yaptırmam. Kardeşim dünyaya çok eksik bir listeyle geldi. Onun yüzüne baktığımda benim estetik yaptırmam haksızlık diye düşünüyorum" cevabı herkesi duygulandırdı. Miss Turkey birincisi Şevval Şahin’in estetikli görüntüsü için konuşan Özlem Kaymaz ise " Şevval'in birinci olacağını hiç tahmin etmedim. 45 yaşında halktan bir kadın olarak Şevval’in yüzündeki estetiği bir bakışta görebiliyorum. Ben o jüride olsaydım, Şevval’in estetiği benim oylamamda puan kırdırırdı" dedi. Kaymaz ayrıca “Anne ve kız olarak Türkiye Güzeli seçilmek dünyada bir ilk" dedi.