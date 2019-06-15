'Kadınlar için doğru adamım'

Kadın haklarının ihlallerini sorgulayan mesajıyla dikkat çeken Bürsin, kendisini ise 'doğru adam' olarak tanımladı. Bürsin, “Konu kadınlara gelince hayatım boyunca kendimi hep ‘doğru adam’ olarak tanımladım, neden mi? Çünkü bugüne kadar hiçbir kadını incitecek bir harekette bulunmadım, hiçbir kadına saygısızlık etmemeye özen gösterdim” dedi.