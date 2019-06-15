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  3. 'Kadınlar için doğru adamım'

'Kadınlar için doğru adamım'

'Kadınlar için doğru adamım'

Serenay Sarıkaya ile ayrılmasıyla gündem olan Kerem Bürsin, Instagram hesabından kadın haklarıyla ilgili çarpıcı bir belgeselden bahsetti.

Kadın haklarının ihlallerini sorgulayan mesajıyla dikkat çeken Bürsin, kendisini ise 'doğru adam' olarak tanımladı. Bürsin, “Konu kadınlara gelince hayatım boyunca kendimi hep ‘doğru adam’ olarak tanımladım, neden mi? Çünkü bugüne kadar hiçbir kadını incitecek bir harekette bulunmadım, hiçbir kadına saygısızlık etmemeye özen gösterdim” dedi. 

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