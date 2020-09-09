Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Seray Kaya "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı. ATV'de yayınlanan dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından bu transferi duyurdu.

Bozdağ paylaşımında 'Kuruluş Osman Güçlü Kadrosuyla Geliyor! Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan Seray Kaya'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı. Senaryosunda da Bozdağ'ın imzası bulunan ve ilk sezonunda büyük ilgi gören dizinin ikinci sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman'da, güzel oyuncu Seray Kaya'nın hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.

SERAY KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak hem çalışmış hemde eğitimini sürdürmüştür. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Seray Kaya, bugüne kadar Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde rol almıştır.

Şu ana kadar herhangi bir sinema filminde rol almayan oyuncu, son olarak 2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin‘in oynadıkları “Gülümse Yeter” dizisinde Gül karakterini canlandırdı. Şimdilerde, Fox Tv'de yayınlanmakta olan Kadın dizisinde Şirin Sarıkadı karakterini canlandıran 27 yaşındaki Seray Kaya 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur