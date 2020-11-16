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  • Kaderimin Yazıldığı Gün'ün Defne'si Begüm Kütük'ten sürpriz karar! Pandemi sonrası Ekvador yolcusu
16 Kasım 2020 Pazartesi 23:24 | Son Güncelleme:

Kaderimin Yazıldığı Gün'ün Defne'si Begüm Kütük'ten sürpriz karar! Pandemi sonrası Ekvador yolcusu

Kaderimin Yazıldığı Gün'ün Defne'si Begüm Kütük'ten sürpriz karar! Pandemi sonrası Ekvador yolcusu

‘Kaderimin Yazıldığı Gün'de Defne karakteri ile rol alan Begüm Kütük, Güney Amerika ülkesi olan Ekvador'da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Ülkede yayın yapan Ekvador televizyonuna konuk olan Begüm Kütük, dünyanın bir ucundaki insanlarla aralarındaki bu bağın çok kıymetli olduğunu söyledi. Oyuncu “Pandemiden sonra Ekvador’a giderek bu şöhretin tadını çıkarmak istiyorum” diye konuştu.

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Kaderimin Yazıldığı Gün'ün Defne'si Begüm Kütük'ten sürpriz karar! Pandemi sonrası Ekvador yolcusu
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