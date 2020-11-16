Kaderimin Yazıldığı Gün'ün Defne'si Begüm Kütük'ten sürpriz karar! Pandemi sonrası Ekvador yolcusu

Ülkede yayın yapan Ekvador televizyonuna konuk olan Begüm Kütük, dünyanın bir ucundaki insanlarla aralarındaki bu bağın çok kıymetli olduğunu söyledi. Oyuncu “Pandemiden sonra Ekvador’a giderek bu şöhretin tadını çıkarmak istiyorum” diye konuştu.

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