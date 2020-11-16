'Bir Başkadır'a ünlü söz yazarı Zeynep Talu'dan sert tepki: Rezalet, saygısızlıkta son nokta!

Netflix’in yeni orijinal Türk dizisi ‘Bir Başkadır’da çalan Ferdi Özbeğen şarkıları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dizide Özbeğen’in şarkılarına yer verilmesiyle ilgili pek çok kişi yorum yaparken ünlü söz yazarı Zeynep Talu’dan tepki geldi. Talu, Instagram hesabından “Ferdi Özbeğen’e fonda martı muamelesi yapmanız gerçekten rezalet. Utanç verici bir jenerik. Saygısızlıkta son nokta” notunu paylaşarak dizi ekibini topa tuttu.

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