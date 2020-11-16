Irmak Ünal yaşadıklarını anlattı, takipçilerini uyardı! 'Koronavirüs telefondan bulaştı'

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra bir süre hastanede tedavisi yapılan ve o süreci zor atlattığını söyleyen Irmak Ünal, takipçilerine uyarılarda bulundu. Yurtdışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söyleyen Ünal, yaşadığı anları ve bulaşma sürecini sosyal medyadan anlattı. Hastaneden taburcu olan oyuncu, "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim” dedi. Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, “Etrafta ‘Bir şey yok. Oldum bitti’ diyenleri dinlemeyin” dedi.



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