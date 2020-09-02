02 Eylül 2020 Çarşamba 14:41 | Son Güncelleme:
Kaan Yıldırım'dan Hadise'li aşk pozu
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise'nin ilişkisi tam gaz devam ediyor. Zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yapan çiftten yeni bir fotoğtaf geldi. Bu defa da Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını paylaştı.Kaan Yıldırım'dan Hadise'li aşk pozu kısa zamanda sosyal medya gündemine oturdu.
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile bir fotoğrafını paylaştı. Kaan Yıldırım'ın Hadise'li aşk pozu sosyal medya gündemine oturdu. Yıldırım, sevgilisi Hadise ile klip çekimi setinden çekilmiş kareyi “Küçük bir yol” notuyla paylaştı.
Hadise, geçtiğimiz haftalarda aşka gelerek sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını paylaşmıştı. Hadise, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notunu yazmıştı.