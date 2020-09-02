Kaan Yıldırım'dan Hadise'li aşk pozu

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile bir fotoğrafını paylaştı. Kaan Yıldırım'ın Hadise'li aşk pozu sosyal medya gündemine oturdu. Yıldırım, sevgilisi Hadise ile klip çekimi setinden çekilmiş kareyi “Küçük bir yol” notuyla paylaştı.

Hadise, geçtiğimiz haftalarda aşka gelerek sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını paylaşmıştı. Hadise, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notunu yazmıştı.