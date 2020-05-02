Kaan Yıldırım ile karantinada olan Hadise bezdi!

Corona virüsü süresince vaktini karantinada evinden geçiren Hadise, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Güzel şarkıcı son olarak manidar bir paylaşım yaptı. Fotoğrafını paylaşan Hadise, “Bezdum” notunu yazdı.

Diğer yandan Hadise’nin Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafların hepsinin yorumlara kapalı olduğu dikkat çekti. Ünlü şarkıcının bu davranışı, takipçilerinin merak konusu oldu.