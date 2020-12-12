Kaan Yıldırım ayrılığın nedenini açıkladı: Evlilik hazırlığı yapıyorduk, Hadise fevri davrandı!

Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti.

BÖYLE YALANLAMIŞLARDI

3 hafta önce yine ayrıldıkları iddia edilmiş ama Instagram’dan aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp dedikoduları yalanlanmışlardı. Ne var ki; sevgililer perşembe akşamı Kaan Yıldırım’ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı.

KAAN'I KIZDIRAN AÇIKLAMA

Hadise bir anda parladı. Yıldırım’ın alttan almaya çalışma çabaları sonuç vermedi. Pop yıldızı evi terk etti. Hadise dün sabah da ayrılığını belirten bir açıklama yaptı. ‘İlişkiyi noktalandırmış bulunuyorum’ sözüyle bu kararı kendisinin aldığının altını özellikle çizdi. Bu da Kaan Yıldırım’ın bozulmasına neden oldu.

"BİZ HALA AŞIĞIZ"

Posta'nın haberine göre oyuncu, bir yakınına “Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez. Biz evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense fevri davrandı” dedi. Sevgilisini dün geceden bu yana sürekli arayan, art arda mesajlar çeken Kaan Yıldırım, Hadise’den henüz bir cevap alabilmiş değil. Hadise ile Kaan Yıldırım’ı barıştırmak için ilk devreye giren kişi de tanışmalarını sağlayan oyuncu Seda Güven.