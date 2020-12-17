Johnny Deep'e bir darbe de Disney'den! Karayip Korsanları'nda oynamayacak

Ünlü oyuncu Johnny Deep, Amber Heard ile olan davası yüzünden bir darbe de Disney’den yedi. Karayip Korsanları film serisinin 5 filminde Jack Sparrow karakterine hayat veren Johnny Deep bir sonraki filmde yer almayacak. İddiaya göre dünyaca ünlü film şirketi Disney Johnny Deep’e Amber Heard ile olan davası yüzünden oldukça tepkili ve onu bir sonraki filmde oynatmayı düşünmüyor.



Rapora göre yapımcı Jerry Bruckheimer, Johnny Depp'in en azından rolü teslim etmek için filmde kısa da olsa gözükmesini istiyor ancak Disney bu duruma tamamen olumsuz bakıyor gibi duruyor. Bu durumun sebebi ise çok büyük bir ihtimalle Amber Heard ile arasında olan dava. Johnny Depp, aynı zamanda geçtiğimiz ay Fantastic Beasts filmindeki rolünü de kaybetmişti ve yerine Mads Mikkelsen getirilmişti.